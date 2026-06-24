A Linguaglossa la Summer School AISPP: tre giorni sul pensiero politico

Dal 25 al 27 giugno a Casa San Tommaso

LINGUAGLOSSA – Dal 25 al 27 giugno Casa San Tommaso ospita la Summer School nazionale dell’Associazione Italiana di Storia del Pensiero Politico (AISPP), dedicata al tema “Fare storia del politico”.

L’iniziativa, promossa in collaborazione con l’Università di Catania e la Summer School Odisseuro, rappresenta un appuntamento di formazione avanzata rivolto a dottorandi e giovani ricercatori impegnati nello studio della storia del pensiero politico.

Nel corso delle tre giornate si alterneranno lezioni magistrali, seminari e momenti di confronto con docenti e studiosi provenienti da diverse università italiane, tra cui Franco Di Sciullo, Maurizio Ricciardi, Luca Scuccimarra e Carlo Galli.

Prevista anche una sessione dedicata alle presentazioni delle ricerche dei partecipanti e la presentazione di un volume di Stefania Mazzone sul tema della cura e della politica del vivente.

L’iniziativa conferma il ruolo dell’Università di Catania nella promozione della ricerca umanistica e del dialogo accademico a livello nazionale.