A rischio il concerto di Meg ai Candelai: “Rubata l’attrezzatura, aiutateci”

La cantante chiede aiuto sui social

1' DI LETTURA

PALERMO – “Questa notte ci è stato rubato il furgone con tutta l’attrezzatura per il concerto di questa sera a Palermo”. A scriverlo sui social è la cantante Meg, voce storica dei 99 Posse, che questa sera si dovrebbe esibire ai Candelai di Palermo, ma che ha subito il furto.

“Oltre a privarci di strumenti con un immenso valore affettivo – continua il post – , il furto ci mette in grandissima difficoltà per il live a I Candelai. Stiamo facendo di tutto, ma abbiamo bisogno del vostro aiuto! Aiutateci a recuperare almeno il carico, sarebbe davvero importante per noi, per gli organizzatori e per tutti voi che avreste partecipato, ma anche per chi in qualche modo ama e sostiene la musica dal vivo. Ringrazio già per l’aiuto, il supporto, la collaborazione di ognuno di voi”.

La cantante ha fatto anche l’elenco dell’attrezzatura portata via: “1x pedana trasparente in plexiglass; 1x Gambe pedana teatrart; 2x in ear shure psm1000 bodypack e trasmettitore; 1x nord lead 2x; 1x mixer Soundcraft fx16 ii; 1x radiomicrofono Shure PSM con capsula sm58; 8x katane dts; 1x drumpad Yamaha multi12; 1x effetto pedale Rat; 1x effetto boss dd20; 1x asta piatto; 1x cuffie in ear con calco su misura; 1xValigia pelicase con dimmer 2 canali; 2x lampade; 1x case piccolo con adattatori e cavi personali; 1x Valigia con DPI e scorte di scenografia; Tascam ta1-vp; Motu Ultra Lite mk III; Mixer Mackie vlz12; Trasmettitore sennheiser + body pack; Akai mpx 8; Cuffie in ear; Microfono Shure 57; Effetto pedale Behringer Delay; 1 schermo touch 21 pollici”.