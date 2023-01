Abitazione in fiamme a Misilmeri: vigili del fuoco al lavoro

Danneggiata la cucina dell'appartamento

1' DI LETTURA

MISILMERI (PA) – Un incendio è divampato a Misilmeri in un’abitazione. Le fiamme hanno danneggiato la cucina dell’appartamento in via Germania 8. Diverse squadre dei pompieri sono intervenute per mettere in sicurezza la palazzina e soccorrere gli occupanti dell’immobile. Non ci sono feriti.