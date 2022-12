Abolito bonus cultura 18enni, i fondi andranno all’editoria e spettacolo

È quanto stabilito da un emendamento presentato dalla maggioranza

Abolito all’App 18, il bonus dedicato ai 18enni per teatri, cinema, spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici, musei, concerti e mostre.

È quanto viene fuori dopo l’emendamento presentato da Fdl, Lega e Forza Italia, che abroga la misura ridestinando le risorse – circa 230 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 – a finalità di sostegno del mondo dello spettacolo e della cultura.

Si va dal rafforzamento del fondo per il sostegno economico temporaneo dei lavoratori dello spettacolo al fondo per gli operatori dell’editoria e delle librerie, dal fondo per lo spettacolo dal vivo al sostegno delle attività di rievocazione storica de “La Girandola” di Roma.