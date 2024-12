Accoltellato durante una rissa, morto 22enne aggredito a Treviso

Era ricoverato da 11 giorni

TREVISO – È morto questa mattina, lunedì 23 dicembre, all’ospedale di Treviso, il ragazzo di 22 anni che, la sera dello scorso 12 dicembre, era stato aggredito da una decina di giovanissimi, sei dei quali minorenni, e ferito gravemente con un coltello e una bottiglia infrante.

Domenica la polizia aveva tratto in arresto tre componenti il branco, tra cui un minore, con l’accusa di tentato omicidio. Ora, per loro, l’accusa cambierà in omicidio.

I giovani, la sera del 12 dicembre, si sarebbero scagliati con contro la vittima per ragioni presumibilmente connesse al traffico di stupefacenti.

Le indagini della polizia hanno consentito, nei giorni seguenti, di attribuire un’identità a tutti i presenti e di assegnare a ciascuno le rispettive responsabilità per l’accaduto. L’aggredito è rimasto ricoverato per 11 giorni prima che il suo cuore abbia cessato di battere.