Accoltellato e ucciso nel Padovano: si cercano i colpevoli

Dramma nella notte. I testimoni hanno raccontato di una lite

Dramma nella notte a Vigonza, comune in provincia di Padova, dove nella serata di ieri, 16 settembre, un uomo è stato accoltellato e ucciso tra la via Aldo Moro e via Bachelet.

La vittima è un 30enne di origini tunisine: a ucciderlo almeno due coltellate, ma quella mortale è stata inferta alla gamba e all’emorragia causata dalla ferita. L’uomo si sarebbe trascinato per alcuni metri prima di lasciarsi andare.

I carabinieri stanno conducendo le indagini e cercheranno di risalire all’autore del gesto. Al momento non vi sono traccia né del coltello, né degli uomini in fuga. Le forze dell’ordine hanno ascoltato i primi soccorritori che hanno trovato agonizzante nel parco l’uomo e riferito di una litigata e di urla provenienti dalla zona in cui poi l’uomo è stato ritrovato, parlando di quattro uomini in fuga.