Acqua, guasto alla condotta idrica Ancipa: grossi disagi nel Nisseno

Problemi nel capoluogo, a San Cataldo e Serradifalco

CALTANISSETTA – Siciliacque ha comunicato che, a causa di un guasto lungo la condotta Ancipa – Blufi, ha dovuto interrompere la fornitura ai comuni di Caltanissetta, San Cataldo e Serradifalco.

Caltaqua – Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per la provincia di Caltanissetta, ha dovuto perciò rimodulare la distribuzione. A Caltanissetta, restando operativa solo la fornitura dall’acquedotto Madonie, non sarà possibile garantire l’erogazione per tutto il giorno ad eccezione delle utenze di ospedale e carcere che saranno regolarmente servite. La distribuzione è garantita anche nel centro storico. A San Cataldo e Serradifalco la distribuzione è sospesa.