Addio a Sergio Staino, papà di Bobo ‘l’arrabbiato di sinistra’

Era malato da tempo

Addio a Sergio Staino, 83 anni, morto oggi in ospedale a Firenze (nella foto durante un appuntamento in Sicilia). Il vignettista, papà di Bobo ed ex direttore dell’Unità, era ricoverato da qualche giorno: da tempo era malato.

Staino sarà ricordato soprattutto per Bobo che fece la sua prima comparsa nel 1979, sul mensile di fumetti Linus. Bobo era il prototipo dell’impegnato a sinistra, lavoratore e disilluso padre di famiglia, alla ricerca di un orizzonte. “Bobo nacque, come spesso accade, per disperazione – raccontava anni fa Staino -. Ero un uomo inquieto, in crisi. Cercavo che cosa fare da grande. L’immagine di Bobo nacque d’istinto. Anche il nome. Bobo è un arrabbiato, disilluso, romantico, democratico, di sinistra”