Aereo precipita in Grecia, morte tutte le persone a bordo

Trasportava 12 tonnellate di materiale tossico che ha sprigionato fumi velenosi

Un aereo cargo operato da una compagnia ucraina si è schiantato a terra nel nord della Grecia, nelle vicinanze di Paleochori Kavalas la sera di sabato 16 luglio. L’Antonov An-12, aveva a bordo otto persone, che sono risalate tutte decedute.

Secondo i media locali, l’aereo trasportava 12 tonnellate di materiale tossico che ha sprigionato fumi velenosi, per questo è stato detto ai residenti della zona di tenere le finestre chiuse e di non accendere l’aria condizionata.

Esercito, esperti di esplosivi e personale della Commissione greca per l’energia atomica sono al lavoro nell’area dove è caduto il velivolo. Le autorità sono riuscite a raggiungere la zona, vicino alla città di Kavala, che è stata messa in sicurezza dopo l’allarme sulla tossicità del carico. Non se ne conosce infatti la natura ma ha causato problemi respiratori a due vigili del fuoco, trasportati in ospedale.

Secondo i media locali, l’aereo cargo era decollato da Nis, in Serbia, ed era diretto ad Amman, in Giordania. Prima di schiantarsi aveva richiesto l’autorizzazione per effettuare un atterraggio di emergenza nel vicino aeroporto di Kavala, ma non è riuscito a raggiungerlo.