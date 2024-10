Aeroitalia, ecco le nuove rotte dall’aeroporto di Comiso

Voli per Firenze, Perugia, Cuneo e Parma

COMISO – Aeroitalia attiva nuove rotte nell’aeroporto di Comiso nel Ragusano a partire del 27 ottobre e che riguarderanno tutta la stagione invernale.

Alle rotte già esistenti di Bergamo Orio al Serio, Roma Fiumicino e Bologna, si aggiungono Cuneo, Parma e Firenze. (Quest’ultimo in sostituzione del volo per Pisa che quindi sarà mantenuto solo fino al subentro di Firenze.)

Per ultimo, sarà attivato un volo per Perugia. La nuova programmazione è stata annunciata questa mattina a Comiso in una conferenza stampa che si è svolta nella sala conferenze dell’aerostazione.

Ad annunciare le nuove rotte è stato l’ad della giovane compagnia italiana, Gaetano Intrieri. Insieme ai vertici della Sac, la società che gestisce l’aeroporto di Comiso, la presidente Giovanna Candura e l’amministratore delegato Nico Torrisi.

Tra loro c’erano anche l’accountable manager dell’aeroporto, Rosario Dibennardo e la sindaca di Comiso, Maria Rita Schembari, che fa parte dell’assemblea dei soci di Sac.

Con l’incremento annunciato da Aeroitalia Comiso avrà nove rotte. Con la conclusione della stagione estiva, a Comiso resterà solo Volotea, con i voli bi-settimanali per Torino e Verona.

L’accountable manager Rosario Dibennardo ha reso noto che quest’anno Comiso ha incrementato i voli del 61% rispetto all’anno precedente e del 3 per cento rispetto persino al 2022.

“Eppure – ha detto Dibennardo – abbiamo un numero minore di passeggeri perché il tasso di riempimento degli aeromobili è inferiore”.