Palermo, concorsi nella sanità: 207 assunzioni a Villa Sofia- Cervello

Il dg Mazzara: così ridurremo le carenze di personale medico, tecnico e amministrativo

PALERMO – L’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello, concluse le procedure di stabilizzazione al 31/12/2025, ha indetto nuovi concorsi pubblici finalizzati al potenziamento dell’organico aziendale con la copertura dei restanti posti. Il piano di rafforzamento prevede complessivamente 207 nuove assunzioni, a conferma dell’impegno della direzione strategica nel miglioramento dei servizi sanitari e nella risposta ai bisogni di salute del territorio.

In particolare, le procedure concorsuali per la copertura a tempo pieno e indeterminato riguardano diverse figure professionali sanitarie e tecniche, strategiche per garantire la piena operatività delle strutture ospedaliere e per sostenere i percorsi di cura, assistenza e sicurezza dei pazienti, come di seguito indicate:

Dirigenza medica: 9 posti Anestesia e Rianimazione; 1 Chirurgia toracica; 3 Gastroenterologia; 5 Ginecologia e Ostetricia; 1 Microbiologia e Virologia; 4 Ortopedia pediatrica; 2 Laboratorio di analisi. Dirigente biologo: 2 posti Uoc Genetica medica; 3 Uoc Patologia clinica; 1 Uoc Anatomia patologica. Dirigente chimico: 3 posti Uoc Controllo Qualità e Rischio Chimico (CQRC).

Comparto sanità – area dei Professionisti della salute e dei professionisti della salute:16 posti di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;15 tecnico sanitario di radiologia medica;1 fisioterapista;114 infermieri;1 collaboratore tecnico professionale ingegnere addetto al servizio di prevenzione e protezione da assegnare alla Uos Servizio di prevenzione e protezione – ruolo tecnico; 4 assistenti tecnico geometra – area Assistenti;7 posti ostetrica;11 assistenti amministrativi – area Assistenti; 4 posti collaboratore amministrativo professionale.

“L’iniziativa rientra in una più ampia strategia di sviluppo e valorizzazione delle risorse umane, volta a ridurre le carenze di personale, migliorare l’efficienza organizzativa e assicurare elevati standard qualitativi nell’erogazione delle prestazioni sanitarie”, ha sottolineato il direttore generale Alessandro Mazzara. I bandi di concorso, con l’indicazione dei requisiti di partecipazione, delle modalità di presentazione delle domande e delle scadenze, saranno pubblicati sul sito istituzionale.