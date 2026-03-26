Battistini, Ad Gesap: "Piattaforma strategica per lo sviluppo"

PALERMO – Sono 105 le destinazioni che collegheranno 28 paesi con l’aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo nel 2026: 25 rotte nazionali, 78 internazionali e 2 intercontinentali. 37 le compagnie aeree che faranno viaggiare milioni di passeggeri dallo scalo palermitano; 10 le nuove destinazioni che esordiranno proprio in estate e 3 le nuove compagnie che toccheranno le piste dello scalo aereo palermitano gestito da Gesap: Jet2, Wizz Air e Km Malta Airlines.

Aeroporto di Palermo, ecco le dieci nuove rotte

Per la stagione estiva che inizierà il 27 marzo si preannuncia con +12% di voli totali (47.914), +26% internazionali (19.485) e +5,8% domestici (28.429). La capacità totale dei posti in vendita cresce del 14% (8.682.744). L’offerta nei voli domestici aumenta del 9,5% (oltre 5 milioni di posti), mentre quella internazionale sale del 22% (3.625.766). Nel 2026 all’aeroporto di Palermo si è aggiunta la base operativa della Wizz Air che porta a cinque il totale delle basi: Ryanair (47 destinazioni), Volotea (19), Wizz Air (11), Ita (2), Aeroitalia (1).

Il trend positivo è già evidente: nei primi mesi dell’anno, il traffico passeggeri cresce del +5,5%, mentre l’indice di connettività registra un +10,5%, con forte spinta sul segmento internazionale. La media passeggeri per volo è di 152.

Gesap, la società di gestione, ha un piano per trasformare lo scalo in un hub competitivo a livello continentale, con investimenti per 252 milioni di euro.

Lagalla: “Risultato strategico”

“L’ampliamento dell’offerta rappresenta un risultato strategico per Palermo – dice il sindaco Roberto Lagalla -. Questo sviluppo rafforza il ruolo della città come porta d’accesso al Mediterraneo e sostiene concretamente la crescita del turismo e dell’economia locale”. Nel 2025 lo scalo ha raggiunto 9,2 milioni di passeggeri (+10%), confermandosi nono aeroporto in Italia e 47esimo in Europa.

“L’aeroporto di Palermo non è più soltanto un punto di transito, ma una vera piattaforma strategica per lo sviluppo economico e turistico della Sicilia – dice Gianfranco Battisti, amministratore delegato di Gesap -. Stiamo costruendo un hub sempre più competitivo a livello europeo, con una forte vocazione internazionale e una crescita equilibrata tra traffico domestico e globale. Il nostro obiettivo è superare nel 2026 la soglia dei 10 milioni di passeggeri”.