 Agenzia delle dogane, arrivano nuovi concorsi: i profili ricercati
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Agenzia delle dogane, in arrivo nuovi concorsi: 1.300 posti, ecco i profili ricercati

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La delibera informa che il Comitato di gestione ha autorizzato la spesa necessaria per organizzare le procedure di selezione per due profili professionali
LA SELEZIONE
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1 min di lettura

ROMA – Sono ufficialmente in arrivo i concorsi per l’Agenzia delle dogane e dei monopoli. La delibera n. 538 dell’8 giugno 2026 informa che il Comitato di gestione dell’Adm ha autorizzato formalmente la spesa necessaria per organizzare le selezioni.

I concorsi previsti

Le procedure previste sono tre: 100 posti riservati ai sensi della Legge 68/1999 (categorie protette e persone con disabilità); 783 posti nell’area Funzionari con profilo Funzionari Amministrativo-Tributari (Famm) e 480 posti nell’area Assistenti con profilo Assistenti Amministrativi (Amm). Il totale è di 1.363 assunzioni entro il 2028.

I requisiti

I dettagli definitivi in base ai requisiti, materie e modalità di selezione saranno contenuti nei bandi ufficiali, non ancora pubblicatiI. I profili oggetto del bando sono due: funzionari amministrativo-tributari, generalmente posizione riservata a candidati laureati e per cui è richiesto di occuparsi di attività ispettive, tributarie, doganali e di gestione amministrativa dell’ente; assistenti amministrativi, posizione solitamente accessibile anche con il diploma di scuola secondaria superiore e che supporta le attività gestionali e amministrative nelle varie sedi di Adm.

La delibera di autorizzazione della spesa è il primo atto formale che avvia concretamente l’iter organizzativo dei concorsi.

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