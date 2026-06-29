A lanciare l'allarme è stato un amico della donna

Un uomo di 32 anni è stato arrestato dai carabinieri a Trabia, in provincia di Palermo, dopo avere aggredito l’ex compagna nei pressi della stazione ferroviaria, nonostante fosse sottoposto al divieto di avvicinamento e al controllo tramite braccialetto elettronico.

L’intervento dei militari è scattato dopo la richiesta di aiuto lanciata da un amico della donna, presente al momento dell’aggressione.

Trabia, aggredisce la ex vicino alla stazione

Secondo quanto ricostruito, il trentaduenne avrebbe raggiunto l’ex compagna nei pressi dello scalo ferroviario di Trabia per poi aggredirla e colpirla, violando le misure cautelari già disposte nei suoi confronti.

L’uomo era infatti sottoposto al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e indossava il braccialetto elettronico.

La presenza di un amico della vittima si è rivelata decisiva. È stato lui a contattare immediatamente i carabinieri, che sono intervenuti sul posto bloccando il presunto aggressore.

Arresto convalidato dal Gip

I militari della Stazione di Trabia hanno arrestato il 32enne con l’accusa di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa.

Successivamente il Gip del Tribunale di Termini Imerese ha convalidato l’arresto, disponendo nei confronti dell’indagato la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Trabia.