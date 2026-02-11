 Agrigento, danneggiati i mezzi di una ditta per la posa della fibra
Agrigento, danneggiati i mezzi di una ditta per la posa della fibra ottica

L'impresa ha denunciato quanto accaduto
LE INDAGINI
di
1 min di lettura

AGRIGENTO – Nel quartiere San Leone ad Agrigento i mezzi di una ditta impegnata nella posa della fibra ottica sono stati vandalizzati nella notte tra martedì e mercoledì. Open Fiber condanna con fermezza il grave episodio.

L’impresa esecutrice, la 3G Energy di Favara, ha immediatamente denunciato il fatto alla Polizia di Stato. I responsabili di tale gesto non hanno semplicemente creato un disagio a un’azienda siciliana ma hanno soprattutto danneggiato una infrastruttura pubblica strategica, finanziata in buona parte con fondi del Pnrr dice Open fiber. 

