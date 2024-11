Aiuti per le vittime del racket, Teresi: “Spot dell’amministrazione”

La nota del consigliere del Partito Democratico

PALERMO – Uno “spot” gli aiuti per le imprese vittime di racket: è quanto sostiene Fabio Teresi, consigliere comunale del Partito Democratico, sul bando annunciato questa mattina in conferenza stampa dal sindaco Roberto Lagalla e dall’assessore Forzinetti. “Ridicola la somma di appena cinquantamila euro”, scrive Teresi in una nota.

“Considerato – dice Teresi – che si possono finanziare fino a diecimila euro a progetto, con questo bando si potranno aiutare solo cinque aziende. Pur considerando ogni minimo aiuto importante ritengo la proposta dell’amministrazione solo un spot e ben lontana dall’essere un contributo serio alle vittime del racket che è ancora una piaga troppo forte che attanaglia Palermo”.

Gli aiuti per le vittime del racket: “Trovare più risorse”

“Avrei preferito – prosegue Teresi – affrontare una questione così delicata in commissione se il Sindaco e l’assessore avessero avuto il buon gusto istituzionale di parlarne prima nelle sedi preposte e poi ai media”.

“In ogni caso – conclude Teresi – mi auguro che riescano a trovare più risorse, partendo magari dai tagli agli sprechi che caratterizzano la sua amministrazione, per finanziare più iniziative ed essere un aiuto più concreto al dramma del racket“.