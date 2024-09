Al via a Palermo i corsi gratuiti di Bridge

La squadra di Bridge Asd Bridge Addaura Campione d’Europa 2023

Il bridge, sport, divertimento, socialità, ha una lunga tradizione a Palermo che risale agli 50 del secolo scorso, con un “palmares” di vittorie ottenute sia in campo nazionale che internazionale.

Un’accoppiata di successo è rappresentata dalla storica Associazione Bridge Palermo “gemellata” con la nuova realtà agonistica, sorta nel 2016, dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Bridge Addaura, entrambe affiliate alla Federazione Italiana Gioco Bridge che fa parte del C.O.N.I. con le stesse regole di tutte le altre federazioni sportive dal nuoto alla pallacanestro.

Numerose le iniziative didattiche realizzate assieme, con il supporto di qualificati Istruttori Federali , con i corsi di bridge a scuola, corsi di base presso circoli cittadini, il corso presso l’Istituto Florio e Salamone di Palermo con le carte in braille, unica esperienza in campo europeo ed i corsi di base presso la sede sita in Via Camarina n. 10 per insegnare a giocare a chi non conosce nulla di questo meraviglioso intrattenimento. Tutte iniziative effettuate gratuitamente per diffondere il bridge.

Da fine mese le due Associazioni “Bridge Palermo” e “Bridge Addaura” faranno partire i corsi per i “principianti”, da lunedì 23 settembre di sera alle 21,15 e da giovedì 26 di pomeriggio alle 17,15 accogliendo in Via Camarina 10 , senza alcuna quota di iscrizione e partecipazione, potendo richiedere notizie per mail a scuolabridgepalermo@gmail.com o per telefono al 329-9853761.

La storia internazionale del bridge palermitano inizia nel 1959, quando, ospita a Villa Igiea il Campionato Europeo, sia a squadre Signore che a squadre Open vinto, quest’ultimo, trionfalmente dalla Nazionale Italiana.

Piccolo balzo in avanti e nel 1976 i “palermitanissimi” Enzo Riolo, un “Maestro“ della Federazione Italiana Bridge in Coppia con Gaetano La Rocca, vincono il titolo europeo a squadre “MEC” con la Nazionale Italiana.

Altro Nazionale da ricordare è Giovanni Albamonte, che negli anni 90 ha vinto con la Nazionale Italiana Juniores una medaglia d’oro e due d’argento. Giovanni non riuscirà a dare a Palermo altre soddisfazioni poiché ci ha lasciati prematuramente nel 2011.

Bill Gates – Andrea Manno

Arrivando ai nostri giorni la coppia di punta del bridge palermitano è rappresentata da Andrea Manno e Massimiliano Di Franco, atleti dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Bridge Addaura , che con la Nazionale Italiana Open nel 2023 vincono la medaglia di bronzo ai “ Mondiali “ di Marrakech e nel 2024 la medaglia di bronzo agli Europei di Herling in Danimarca, in entrambe le competizioni alle spalle della Svizzera e della Norvegia.

Con dei giocatori di questo livello tecnico non poteva mancare un successo internazionale dell’ASD Bridge Addaura che lo scorso anno ha partecipato, in rappresentanza dell’Italia alla XXI European Open Championship Cup a Dubrovnick, vincendo il titolo europeo.

Un successo importantissimo per tutto lo sport siciliano e palermitano , che solamente anni addietro , con la squadra “ Senior “ di Tennis del Circolo Tennis Club Palermo Due, capitanata da Antonio Ardizzone, è riuscita a vincere un titolo europeo.

L’ASD Bridge Addaura, due titoli italiani nel 2022 e 2024 e tre “Coppa Italia-Trofeo Giorgio Belladonna“ nel 20017,2018 e 2022, quale squadra campione in carica, difenderà il titolo nel prossimo Campionato Europeo a squadre di Club , che si svolgerà in Italia a Boario terme a metà novembre.