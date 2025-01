Albero cade su uno scuolabus in provincia di Firenze

La parte anteriore del mezzo è andata distrutta

RIGNANO SULL’ARNO (FIRENZE) – Tanta paura, ma fortunatamente nessun ferito grave per un albero caduto su uno scuolabus nel comune di Rignano sull’Arno, in provincia di Firenze, probabilmente a causa del forte vento. Sul posto intervenuti i sanitari inviati dal 118 e i vigili del fuoco.

Tutto è accaduto intorno alle 8.20 di questa mattina, lunedì 13 gennaio, lungo la strada comunale del Salceto. L’albero ha colpito la parte anteriore dello scuolabus, danneggiando il parabrezza anteriore.

Per gli occupanti, si apprende dai vigili del fuoco al momento, non sono segnalate “situazioni di criticità”. Non ci sono dunque feriti a bordo dello scuolabus stanno tutti bene, come spiegato dal Comune stesso, il cui sindaco, Giacomo Certosi, si è recato sul luogo dell’incidente.