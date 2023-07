Alice canta Battiato al BarbablùFest nell’Area archeologica di Morgantina

La rassegna è nata da un'idea di Pietrangelo Buttafuoco con la direzione artistica di Giuseppe Dipasquale e l’organizzazione di Terzo Millennio

1' DI LETTURA

Alice protagonista del BarbablùFest – la rassegna nata da un’idea di Pietrangelo Buttafuoco con la direzione artistica di Giuseppe Dipasquale e l’organizzazione e la produzione di Terzo Millennio, che andrà in scena fino 5 agosto – sabato 29 luglio alle 20 nell’Area archeologica di Morgantina.

La cantautrice dall’inconfondibile timbro si esibirà in Alice canta Battiato, dall’album Eri con me, contenente sedici canzoni di Franco Battiato, progetto discografico acclamato dalla critica che, dopo aver percorso i teatri italiani, arriva anche a Morgantina.

Il tour Alice Canta Battiato ha preso il via nel 2020 insieme a Carlo Guaitoli, pianista e direttore d’orchestra, già speciale collaboratore di Battiato stesso per oltre vent’anni e dal 2023 è ripartito nei teatri italiani con alcune novità sia nella scaletta che nella formazione arricchita dal violoncello di Chiara Trentin.

Al tour hanno partecipato molti ensemble, in particolare i Solisti Filarmonici Italiani. Tra i brani in scaletta tratti dal recente album, Da Oriente a Occidente e Sui giardini della preesistenza; altri, invece, da molto tempo appartengono al repertorio live e discografico di Alice, come La cura, canzoni dai diversi periodi compositivi di Battiato, e quelle nate dalle loro numerose collaborazioni a partire dal 1980 e che hanno scritto insieme come Per Elisa, i loro duetti tra cui I treni di Tozeur e anche i brani che Battiato ha scritto più recentemente per Alice come Veleni e Eri con me, che dà il titolo all’album e al tour.