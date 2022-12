Allarme Covid in tutto il mondo dopo apertura confini cinesi: tamponi obbligatori

La decisione del Ministro della Salute, Orazio Schillaci, per tutti coloro che arrivano dal territorio sinico

ROMA – È allarme Covid in tutto il mondo dopo la riapertura dei confini cinesi. E anche l’Italia si muove: il ministero della Salute Schillaci riferirà oggi in Cdm, ma ha già disposto il ricorso ai tamponi obbligatori.

“Ho disposto, con ordinanza, tamponi antigenici Covid 19 obbligatori, e relativo sequenziamento del virus, per tutti i passeggeri provenienti dalla Cina e in transito in Italia. La misura si rende indispensabile per garantire la sorveglianza e l’individuazione di eventuali varianti del virus al fine di tutelare la popolazione italiana. Riferirò più dettagliatamente nel corso del Consiglio dei Ministri convocato oggi”, ha dichiarato il Ministro della Salute, Orazio Schillaci.

Secondo il ministero, ‘al momento in Italia non ci sono varianti che preoccupano’ ma ‘sorveglianza e prevenzione, attraverso il sequenziamento, sono fondamentali per individuare con tempestività eventuali nuove varianti’ pericolose.

Allarme sul rischio varianti dall’ospedale Spallanzani di Roma.

Preoccupanti i dati che arrivano da Malpensa. Quasi un passeggero su due, tra quelli che il 26 dicembre sono arrivati a Malpensa dalla Cina a bordo di due voli, sono risultati positivi al Covid dopo il tampone non obbligatorio predisposto dalla Regione Lombardia. “Sul primo volo – ha spiegato l’assessore di Regione Lombardia al Welfare Guido Bertolaso – su 92 passeggeri sono 35 (38%) i positivi. Nel secondo, su 120 passeggeri 62 (il 52%) sono positivi”. Adesso “abbiamo attivato la procedura per il sequenziamento – ha concluso – domani mattina avremo i primi risultati”.