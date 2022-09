Allerta arancione in Sicilia, previste temperature record

Torna il gran caldo sull'Isola

1' DI LETTURA

PALERMO – Torna il caldo. Sicilia in allerta arancione per le ondate di calore. La protezione civile regionale ha emanato un avviso di allerta per tutte le nove province dell’Isola relativo al pericolo di rischio incendi e ondate di calore.

Per la giornata di oggi sono previste temperature percepite di 36 gradi a Palermo e 37 gradi a Catania, un grado in più per entrambe è la previsione per la giornata di domani, venerdì 9 settembre. Il rischio incendi è maggiore a Catania, Enna, Palermo, Siracusa e Trapani, più moderato nelle altre province.