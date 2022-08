Alma Basket Patti, torna l’ala guardia Sara Sciammetta

Dopo l'esperienza dello scorso anno con il Basket Pegli in Liguria la classe 2002 torna in Serie A2 per disputare la stagione 2022-2023

1' DI LETTURA

PATTI (ME) – Dopo l’esperienza dello scorso anno con il Basket Pegli in Liguria, Sara Sciammetta torna in Serie A2 e a Patti per disputare la stagione 2022-2023 Lega Basket Femminile. Classe 2002, 1.77 cm, ala guardia, nata a Patti, è cresciuta nel vivaio dell’Alma Basket Patti e vanta nel suo curriculum una convocazione in Nazionale U15.

Giocatrice formata da coach Mara Buzzanca, che la conosce bene e nutre nei suoi confronti affetto e stima, consapevole di quanto quest’anno Sciammetta potrà dimostrare quanto ha arricchito il proprio bagaglio dopo la parentesi in B.

Nella stagione 2021-2022 Sciammetta ha infatti disputato il suo primo campionato fuori dalla Sicilia, chiudendo l’annata al 12° posto della classifica marcatrici del Girone Piemonte.

Il presidente Attilio Scarcella si è detto entusiasta del suo ritorno a casa:

“Una sensazione bellissima poter annunciare ai nostri tifosi Sara Sciammetta, una giocatrice nata in questa società, una giovane pattese, un’atleta importante e una studentessa modello ritorna a vestire la maglia dell’Alma. Sono davvero entusiasta della scelta di Sara di tornare a Patti. Ho fatto tanto per riaverla qua e sono sicuro darà il suo contributo importante per la buona riuscita del campionato. Sempre forza Alma!”

Queste invece le dichiarazioni di Sara Sciammetta, felice di poter vestire ancora la maglia dell’Alma:

“Sono molto felice di essere tornata a Patti e di poter giocare nuovamente nella società in cui sono cresciuta – ha dichiarato Sciammetta -. Spero quest’anno possa essere pieno di tante soddisfazioni a livello di squadra e anche personali”. Ripensando alla scorsa stagione, la prima lontana da Patti, la guardia pattese ha aggiunto: “L’anno fuori casa mi è servito moltissimo. Ho maggiore consapevolezza in me stessa e quel periodo trascorso in Liguria mi aiuterà ad affrontare nel migliore dei modi il nuovo capitolo che inizierà a breve con l’Alma Basket”.