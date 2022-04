Alma Patti, passo playoff dopo la vittoria contro Vigarano

La quinta forza del campionato va ko contro le siciliane

Passo playoff per l’Alma Basket Patti di coach Mara Buzzanca. Contro la quinta forza del campionato, Pallacanestro Vigarano, arriva la settima vittoria consecutiva in casa e due punti che confermano le siciliane al sesto posto. In attesa del derby La Spezia – Savona (oggi alle 18), l’altra diretta avversaria, Battiglia, si è arresa ieri sera 77-56 ad Umbertide.

In un PalaSerranò di nuovo gremito l’Alma ha vinto di squadra, ma nella statistica risaltano i 18 punti con 18 rimbalzi di Marta Verona (12^ doppia doppia della stagione), i 18 punti di Oti Toure e gli 11 di Liliana Miccio.

Difficile primo quarto per le siciliane, che vanno subito a canestro con Toure, ma subiscono l’ottimo gioco della play polacca Sylwia Bujniak. Il quarto oscilla sullo scarto minimo di un punto, l’Alma è sfortunata al tiro (realizza con il 28 per cento) e sul finire subisce cinque punti consecutivi di Perini utili alle ospiti a chiudere in vantaggio 17-19 il primo quarto.

Nella seconda frazione le siciliane segnano con il contagocce, Vigarano è un diesel fino al ritorno in campo della propria playmaker. A metà frazione l’ingresso di Micovic scuote l’Alma, ma solo l’attenzione di Verona in attacco e nel posizionamento sotto canestro in difesa costringe coach Borghi al time out sul 24-26. Le ospiti non ne escono bene: Botteghi e cinque punti di Verona portano Patti sul 29-26 e quando Toure ha vita facile contro Olodo, i canestri di Bujniak e Perini fanno meno male. L’Alma va al riposo lungo sul +4 (37-34).

E’ un’ottima Alma quella che rientra dagli spogliatoi. Toure accetta la sfida e la vince contro Silvia Sarni, Verona e Miccio aiutano Patti ad arrivare fino agli otto punti di scarto che convincono, di nuovo, coach Borghi al time out sul 48-39. Verona segna e poi chiude un gioco a tre punti che vale il 50-39 a 3.39”, il monologo Alma viene interrotto da Giulia Sorrentino a 1.33″. Bujniak piazza la tripla che “spaventa” Patti, ma nel finale Micovic gioca ancora di qualità e la terza frazione va in archivio sul 55-46.

Nell’ultimo quarto Patti mantiene l’inerzia e contiene le iniziative di Vigarano. Botteghi e Miccio rispondono ai liberi di Sarni, Perini, ma Coser mantiene Vigarano sul -10 (65-55). Sorrentino a portare le ospiti sul -8 (65-57), Toure e Iuliano chiudono però la contesa nonostante l’ultimo assalto dalla lunetta di Coser. I liberi realizzati da Chiarella a 2” dal termine arrotondano il punteggio sul 73-59 finale.

Ultimi due impegni di campionato per l’Alma. Giovedì 21 aprile si giocherà il recupero contro Savona, mentre il 23 aprile Patti sarà di scena a Battipaglia per l’ultima della stagione regolare. Entrambe le gare rappresentano scontri diretti in ottica playoff.

IL TABELLINO

Alma Basket Patti – Pall. Vigarano 73 – 59 (17-19, 37-33, 55-46, 73-59)

ALMA BASKET PATTI: Toure* 18 (8/16 da 2), Micovic 8 (2/2, 1/2), Botteghi* 6 (3/9, 0/2), Dell’Orto, Iuliano* 7 (1/5, 1/3), Chiarella 5 (0/1 da 2), Miccio* 11 (3/7, 0/3), Verona* 18 (8/12 da 2), Gualtieri, Bardare’

Allenatore: Buzzanca M.

Tiri da 2: 25/53 – Tiri da 3: 2/12 – Tiri Liberi: 17/21 – Rimbalzi: 50 11+39 (Verona 18) – Assist: 21 (Iuliano 9) – Palle Recuperate: 3 (Toure 1) – Palle Perse: 12 (Miccio 3)

PALL. VIGARANO: Sorrentino* 12 (4/11, 0/2), De Rosa, Perini* 16 (2/7, 4/6), Olodo, Coser* 4 (1/10, 0/2), Bujniak* 13 (1/4, 3/6), Pepe, Sarni* 12 (4/7, 0/3), Capra 2 (1/3, 0/3)

Allenatore: Borghi M.

Tiri da 2: 13/46 – Tiri da 3: 7/22 – Tiri Liberi: 12/12 – Rimbalzi: 36 8+28 (Coser 12) – Assist: 10 (Coser 3) – Palle Recuperate: 2 (Sorrentino 2) – Palle Perse: 10 (Perini 3)

Arbitri: Licari B., Giunta A.