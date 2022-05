Alma Patti pronta per Gara2 dei quarti di finale contro La Spezia

Palla a due alle ore 16.30

PATTI (ME) – Con l’obiettivo di non rimettere in gioco La Spezia, l’Alma Basket Patti è pronta per gara 2 dei Quarti di Finale Play Off. Vera e propria “prova di maturità” per Marta Verona e compagne, nel corso di una stagione in cui Patti ha saputo sorprendere anche alla prima gara di post season.

Le siciliane puntano al fattore campo (atteso il grande pubblico al PalSerranò) e sull’identità di gioco costruita negli ultimi mesi. Le spezzine sono in Sicilia dalla giornata di ieri per presentarsi al meglio nell’incontro.

Palla a due alle ore 16:30, arbitreranno l’incontro Gianluca Cassiano di Roma e Silvio Faro di Tivoli (RM). Il match sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook dell’Alma Basket grazie alla regia di Davide Benedetto e Valeria Orlando, con la telecronaca di Chiara Borzì.