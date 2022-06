Almaviva perde la commessa Tim: ansia per 330 lavoratori

I sindacati preoccupati per i cambi d'appalto

PALERMO – Nuovo cambio appalto a Palermo per Almaviva Contact: il 25 maggio scorso è stato comunicato dall’azienda che la commessa Tim dei servizi di assistenza alla clientela consumer 187 è stata assegnata al Gruppo Distribuzione Italia, società in cui dovranno transitare circa 330 lavoratori. Lo rendono noto i sindacati regionali Fistel Cisl e Ugl Tcl Sicilia.

“Le preoccupazioni crescono – affermano i segretari Fistel Cisl, Francesco Assisi, e Ugl Tlc, Claudio Marchesini – ci troviamo per l’ennesima volta di fronte alle criticità legate ai cambi appalto. Non abbiamo nessuna intenzione di siglare accordi che non siano duraturi nel tempo e che non mirino all’applicazione migliore per i lavoratori della normativa sulla Clausola Sociale”.

“Non vogliamo correre il rischio – aggiungono – di trovarci nuovamente a firmare accordi, anche in sede ministeriale che dopo sei mesi risultino vuoti di contenuto sociale, economico e finanziario, come nel caso della vertenza Covisian-Ita-Almaviva che sta mettendo a repentaglio 543 posti di lavoro a Palermo. Non è più tollerabile che le grandi aziende applichino le clausole sociali nel brevissimo periodo, usandole come scudo per fare spezzatino di lavoratori e delegando ad altre aziende gli esuberi. Le clausole sociali – sottolineano – necessitano di una reale durata nel tempo e quindi anche questa volta chiederemo a tutti gli attori, anche quelli istituzionali, di impegnarsi a tenere legati nel territorio lavoro e lavoratori, non per semestri ma per congrui periodi di occupabilità. Non possono pagare sempre e solo – chiosano i sindacalisti – i lavoratori gli errori finanziari delle multinazionali che, in maniera scellerata e senza regole, pregiudicano solo per i loro interessi, occupazione e salari”.