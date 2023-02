Amministrative, Catanoso (FdI) lancia la candidatura di Sergio Parisi

L'ex parlamentare acese risponde all'iniziativa di Valeria Sudano della Lega.

CATANIA. ”Penso che Fratelli d’Italia abbia tante energie e tante personalità da mettere in campo su una candidatura a servizio della città di Catania. Tra questi c’è certamente Sergio Parisi che ha fatto ottime cose da assessore, lavorando con le associazioni e sapendo mettere a frutto i fondi del Pnrr”, lo dice Basilio Catanoso, dirigente di FdI e uomo di punta dei meloniani etnei, parlando con l’AdnKronos. Dopo il passo in avanti della Lega e della deputata Valeria Sudano, arriva il primo nome fuori dai rumors anche dalla fiamma tricolore.

Uomo di sport e già assessore di Salvo Pogliese a Palazzo degli Elefanti, Parisi ha già palesato al nostro giornale la disponibilità a una candidatura eccellente, suscitando però polemiche interne al suo stesso partito per la tempistica. Ora è Catanoso a fare esplicitamente il suo nome: “Il Comune di Catania – ha detto ancora l’esponente di FdI – ha iniziato un percorso che va finito. Oltre a Parisi ci sono altre personalità che possono essere assolutamente in grado di servire la città dei primi cittadini. La coalizione di centrodestra sarà unita per una città importante come Catania”.