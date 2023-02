Amministrative, Pogliese: “Sudano? Normale dialettica”

L'intervento dell'ex sindaco: "Fratelli d'Italia disponibile a discutere su tutto"

CATANIA – Un “naturale ragionamento complessivo” sulle elezioni comunali a Catania. È il commento di Salvo Pogliese, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia per la Sicilia orientale, alla notizia della disponibilità di Valeria Sudano a candidarsi a sindaco. “Legittime le candidature proposte dai vari partiti del centrodestra”, aggiunge l’ex sindaco di Catania.

La nota sulle elezioni comunali a Catania

“Le notizie relative alla disponibilità dell’onorevole Sudano quale candidata Sindaco a Catania fanno parte della normale dialettica pre-elettorale – scrive Pogliese – è legittimo che vengano proposte candidature dai vari partiti del centrodestra, come è naturale che in una logica di accordi di coalizione Catania rientri in un ragionamento complessivo già avviato con la scelta del candidato Presidente per la Regione Siciliana. Scelta che ha determinato l’elezione del Presidente Schifani e la Giunta che oggi governa la Sicilia”.

“Fratelli d’Italia – prosegue Pogliese – ha lavorato sempre nell’interesse della coalizione e si aspetta che gli altri, ne siamo certi, si comportino di conseguenza. FdI è il primo partito a Catania e in Sicilia, ha una classe dirigente all’altezza di guidare la Città, e siamo disponibili a discutere su tutto, sul programma e sul migliore candidato possibile. I tempi sono maturi e arriveremo presto a una designazione che vada nell’interesse dei catanesi, nel solco di una tendenza che vede il Centrodestra governare l’Italia e la stragrande maggioranza delle Regioni”.