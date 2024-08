Anna Tatangelo inaugura un nuovo capitolo artistico: domani in concerto a Palermo

Si esibirà al Teatro di Verdura

PALERMO – Anna Tatangelo riparte da Palermo per presentare la sua nuova essenza, e la sua necessità di lasciare andare il passato, grazie al potere salvifico della musica, per rimettersi finalmente in gioco. Domani, martedì 6 agosto, il Teatro di Verdura di Palermo ospiterà un concerto inedito.

“Ci sarà con me un corpo di ballo – ha anticipato Anna Tatangelo nel corso della presentazione dell’evento – ed abbiamo previsto un nuovo arrangiamento per tutte le canzoni. Voglio farvi conoscere quest’Anna che pian piano è venuta fuori. C’è una parte di me che si sta mettendo tanto in gioco e una parte di me che si diverte e riparte dalla musica”.

Un nuovo live e un nuovo progetto discografico in cui riparte da zero nel suono, nei testi sinceri di un album in lavorazione, come si evince dal nuovo singolo “Mantra”, uscito sulle piattaforme digitali il 24 maggio per Artist First. Nel nuovo brano Anna si mette a nudo come mai prima e lo stesso farà nel concerto, dove per la prima volta ballerà e nel look, che diventa parte del gioco che le fa usare l’estetica come parte della narrazione per mostrare tutti i suoi lati.

Con otto partecipazioni al Festival di Sanremo da protagonista, otto album in studio, oltre 20 dischi di platino, milioni di copie vendute in tutto il mondo, i feat internazionali come quello con Micheal Bolton nel 2008, i tour, ma anche la radio, la televisione (da Carlo Conti per “I migliori anni” su Rai Uno, alla conduzione di “Scene da un Matrimonio” su Canale 5, al coach in “Io canto Generation” nel 2023 e giurata in “Io Canto Family” di quest’anno o all’esperienza da giudice a “X Factor”), il lavoro da attrice per la prima volta in “Natale al Sud”. Anna ha vissuto tante vite in una, con un unico punto fermo sempre al suo fianco: la musica. Dopo un lungo percorso di riscoperta di sé e dopo aver trovato nella musica la chiave per superare i momenti difficili, Anna oggi è risolta, autodeterminata e pronta a tornare su un palco per scrivere un nuovo capitolo della sua vita.

Il concerto di Anna Tatangelo a Palermo è inserito nel cartellone del Wave Summer Music, il Festival itinerante organizzato da Giuseppe Rapisarda Management.

Biglietti in vendita al botteghino del Teatro di Verdura.