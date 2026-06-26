Meloni: “FdI abituata a lavorare, in Sicilia c’è un presidente eletto”

"Il Sud è diventato la locomotiva d'Italia"

ZAFFERANA ETNEA (CATANIA) – “Siamo al lavoro, noi siamo abituati a lavorare e a dare risposte ai cittadini, ci sono i retroscenisti e tutti quelli che invece amano il gossip ma a noi piace parlare dei contenuti”. Lo ha detto Arianna Meloni capo della segretaria politica nazionale di FdI, a Zafferana Etnea rispondendo alle domande dei giornalisti prima di prendere parte alla prima giornata della manifestazione ‘Etna Tricolore’.

“Fratelli l’Italia, ribadisco – ha aggiunto – è al lavoro per mettere a terra il programma che c’è in Regione Sicilia dove c’è un presidente eletto che sta lavorando e quindi in questo momento si lavora. Quando si apriranno i ‘tavoli’ parleremo dei ‘tavoli'”.

Anche Luca Sbardella, commissario di FdI in Sicilia, ha parlato delle elezioni in Sicilia e ribadito che Schifani è il presidente e non si pensa ad un voto anticipato, ma se non dovesse essere riconfermato anche i Meloniani potranno dire la loro.

“Abbiamo fatto la storia con la nostra coerenza e la buona proposta”

“Abbiamo costruito, donato e salvato i nostri valori, abbiamo riportato in una casa la destra perché noi siamo la destra. Noi siamo una destra libera, una coraggiosa che non tradisce”. Lo ha detto Arianna Meloni capo della segretaria politica nazionale di FdI, intervenendo, Zafferana Etnea, alla manifestazione ‘Etna Tricolore’.

“E quella destra – ha aggiunto – ha costruito una sua proposta e la nostra coerenza e la buona proposta, alla fine, ha convinto gli elettori e siamo arrivati al governo della nazione, abbiamo scritto una pagina di storia insieme, stiamo da tre anni e mezzo scrivendo una bella storia”.

“Stiamo scrivendo la storia – ha proseguito Arianna Meloni dal palco – con una donna, di una nazione che era completamente allo spando e lei sta facendo tante cose belle con una bella squadra, i ministri e con un centrodestra che è sicuramente coeso e compatto”.

“Sud locomotiva d’Italia”

“Il Sud è diventato la locomotiva d’Italia e abbiamo fatto moltissime cose, abbiamo difeso le nostre eccellenze, i nostri prodotti, il nostro Made in Italy, le nostre filiere. Le abbiamo difese in Europa, le abbiamo difese sui mercati internazionali, anche andando ad aprire nuovi mercati e oggi e oggi l’export esplode oggi siamo la quarta nazione al mondo per export abbiamo superato il Giappone e la Corea del Sud”.

“Siamo secondi solo a Stati Uniti, Cina e Germania e quindi – ha aggiunto – è segno evidente che qualcosa sta andando bene, perché forse quando poi dai certezza, tornano gli investitori e si torna a credere in questa nazione che è una nazione splendida che ha tanto da offrire che doveva essere messa solo in condizione di esprimere i propri talenti, di esprimere le proprie energie e questo è quello che abbiamo fatto”.

“Con il taglio delle tasse quasi 21 miliardi in tasche agli italiani”

“Con Giorgia Meloni al governo non solo l’Italia ha ricominciato a crescere ma abbiamo anche abbassato le tasse. Anche questa finta cantilena della sinistra è una vergogna. Noi abbiamo tagliato il cuneo fiscale, abbiamo ridotto la seconda aliquota Irpef, la decontribuzione per l’assunzione di donne e giovani, abbiamo aumentato la flat tax per il lavoro autonomo”.

“E tutte queste tasse insieme, oggi – ha aggiunto – ci danno un conto di quasi 21 miliardi di euro, che stanno rimanendo nelle tasche degli italiani. Questa è una grande vittoria, perché accanto a questo è ripartito il lavoro. Possiamo vantare il record di oltre 1,2 milioni di nuovi posti di lavoro in tre anni e mezzo”.

“La cosa bella è vedere un’Italia che è ritornata centrale nel contesto internazionale. È un’Italia che difende l’Occidente, che difende la democrazia e la libertà, ma che se deve dire no o deve rispondere a tono, risponde a tono”. Lo ha detto Arianna Meloni nel suo intervento alla manifestazione ‘Etna Tricolore’.

“L’Europa sta seguendo le nostre politiche, a partire dall’immigrazione. Oggi in Europa abbiamo invertito il paradigma, oggi le politiche europee sono le nostre proposte. Sono stati i provvedimenti che abbiamo adottato a casa nostra, dalla difesa dei confini passando alla lotta dei trafficanti di esseri umani piuttosto che agli hub nei Paesi terzi. Queste politiche hanno portato ottimi risultati, perché abbiamo il 60 per cento in meno di sbarchi, e abbiamo 81 mila rimpatri fatti negli ultimi tre anni”.