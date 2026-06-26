Sbarella (FdI): “Al momento non ci sono motivi per voto anticipato in Sicilia”

"Se la ricandidatura di Schifani sarà messa in discussione anche noi ci siamo"

ZAFFERANA ETNEA (CATANIA) – “Ci deve essere un motivo per fare delle elezioni anticipate, al momento in Sicilia non mi sembra che ci sia. Bisogna rinsaldare la maggioranza e andare avanti. È molto meglio”. Lo ha detto a Zafferana Etnea, nel catanese, il commissario regionale di Fdi in Sicilia, Luca Sbardella, a margine della prima giornata della manifestazione ‘Etna Tricolore’.

“Se Schifani non candidato anche noi ci siamo”

“Se dovesse essere messo in discussione la ricandidatura del presidente della Regione Sicilia Renato Schifani – ha aggiunto – anche noi ci siamo. Abbiamo uomini e donne pronti a scendere in campo per vincere le elezioni regionali”.

“Non siamo qui ad Etna Tricolore per fare i nomi – ha continuato Sbardella – non siamo qui per individuare il candidato, anche perché mi sembra assolutamente presto per parlare di candidato perché abbiamo un presidente in carica e abbiamo ancora più di un anno di governo da fare. Dobbiamo pensare più a realizzare i punti di programma con cui ci siamo presentati davanti agli elettori”.

“Con Vannacci dialogo quando smetterà di collocarsi all’opposizione”

Il Commissario di FdI in Sicilia ha parlato anche di Futuro Nazionale, il partito fondato dal Generale Vannacci dopo la fuoriuscita dalla Lega: “Quelli di Futuro Nazionale sono tutti parlamentari che erano stati eletti nel centrodestra, quindi qualcosa in comune con loro ce l’avremo pure. In questo momento si stanno sforzando di distinguersi, quindi quando smetteranno di assumere questo atteggiamento, diciamo probabilmente anche tattico, probabilmente si potrà tornare a dialogare, però in questo momento sono loro che si collocano all’opposizione”.

“Io non sono uno che crede in maniera dogmatica ai sondaggi e non è detto che i numeri siano del tutto fondati. Tra l’altro in Sicilia non mi sembra che Futuro Nazionale stia attecchendo come in altre regioni. Aspettiamo – ha concluso Sbardella- tanto abbiamo ancora del tempo per ora”.