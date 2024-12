Ars, Galvagno: “La finanziaria sarà approvata entro il 28 dicembre”

Appello alle opposizioni durante lo scambio di auguri con la stampa parlamentare

PALERMO – “La Finanziaria sarà approvata sicuramente entro il 28 dicembre. Il regolamento ci dice che deve essere approvata entro 45 giorni dal giorno in cui è stata assegnata alle commissioni”.

Così il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, nel corso del tradizionale scambio di auguri con la stampa parlamentare, parlando di manovra finanziaria.

“C’è poi l’invito alle opposizioni a fare sì che la legge di stabilità possa essere votata nel più breve tempo possibile”, ha aggiunto il presidente Galvango che poi ha assicurato: “Ogni giorno in meno sarà un giorno guadagnato, ma non ci sarà contingentamento dei tempi”.

Galvagno ha anche risposto alle domande sul tagliando di governo che potrebbe arrivare a gennaio: “Il presidente Renato Schifani non me ne ha parlato. Abbiamo un rapporto splendido, ci confrontiamo come mai credo sia avvenuto in passato tra governo e Parlamento. Schifani se lo riterrà opportuno agirà di conseguenza”.