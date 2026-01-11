UniCredit assume (anche a Palermo): come candidarsi

Tutto quello che c'è da sapere sulla nuova iniziativa di recruiting

UniCredit avvia una nuova campagna di selezione che riguarda anche la città di Palermo. La selezione è rivolta a giovani diplomati e laureati interessati a costruire una carriera nel settore bancario e finanziario. Si tratta di un percorso strutturato che combina formazione, pratica sul campo e prospettive di inserimento stabile.

Al centro dell’iniziativa c’è la figura del Buddy Advisor, un profilo pensato per affiancare la trasformazione digitale del gruppo e rafforzare il rapporto con la clientela attraverso un modello di consulenza evoluto.

Chi è e cosa fa il Buddy Advisor

Il Buddy Advisor opera all’interno della realtà digitale del gruppo, chiamata buddy, che integra servizi bancari tradizionali, canali online e consulenza personalizzata.

Un ruolo a forte contenuto relazionale e commerciale che combina competenze finanziarie, utilizzo di strumenti digitali e capacità di assistere il cliente in tutte le principali esigenze: dalle operazioni quotidiane alla consulenza su prodotti di investimento e risparmio.

Requisiti e titolo di studio

La candidatura è riservata a profili che presentano un insieme di requisiti sia formativi sia attitudinali, coerenti con la natura del ruolo.

• Titolo di studio: preferenza per candidati in possesso di laurea, in particolare in ambito economico, finanziario, giuridico, bancario, tecnico o scientifico

• Familiarità con il digitale: dimestichezza con strumenti tecnologici e piattaforme digitali

• Interesse per il settore finanziario: attenzione e curiosità verso i servizi bancari e di consulenza

• Competenze comunicative: capacità di relazione e di interazione efficace con il pubblico

• Propensione commerciale: attitudine alla vendita consulenziale e mentalità imprenditoriale

• Motivazione professionale: disponibilità a ricoprire un ruolo dinamico e a forte contatto con la clientela

• Flessibilità territoriale: disponibilità agli spostamenti in base alle esigenze operative

Non è richiesta una precedente esperienza in banca. L’opportunità è quindi pensata anche per neolaureati e profili junior.

Formazione e stage

Il percorso prevede uno stage formativo retribuito della durata di sei mesi, durante il quale i partecipanti acquisiscono competenze di base sul funzionamento del sistema bancario, sui prodotti finanziari, sulla normativa di settore, sulla tutela del cliente e sulla gestione del rischio.

La formazione è affiancata da un programma di preparazione all’esame OCF, necessario per l’iscrizione all’Albo dei Consulenti Finanziari, e da un periodo di affiancamento operativo con tutor esperti, che consente di applicare sul campo quanto appreso.

Contratto e prospettive future

Al termine del percorso, per i candidati che superano positivamente tutte le fasi, è previsto un contratto di lavoro misto: due giorni settimanali con contratto a tempo indeterminato e tre giorni in regime di libera professione tramite mandato di agenzia.

Una formula che unisce stabilità e autonomia e che apre a successive opportunità di crescita all’interno del gruppo.

Selezione UniCredit, Palermo tra le sedi di lavoro

Le posizioni sono disponibili in diverse città italiane, tra cui Ancona, Aosta, Bari, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Roma, Sassari, Torino, Trento, Trieste, Venezia e Verona.

Modalità di partecipazione

La candidatura avviene esclusivamente online tramite la sezione “Carriere” del sito ufficiale UniCredit. Il processo di selezione prevede l’invio del curriculum, test di valutazione e colloqui, prima dell’accesso allo stage.

