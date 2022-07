Ars, rinviata seduta della commissione Bilancio su ddl variazioni

Manca il parere su una serie di emendamenti al testo.

1' DI LETTURA

PALERMO – La seduta della commissione Bilancio dell’Ars, convocata alle 16 per esaminare il ddl di variazioni di bilancio, è stata rinviata a domani alle 10. Secondo il programma dei lavori il ddl deve essere approvato dalla commissione in tempo utile per poter essere incardinato in aula nel corso della seduta di domani pomeriggio, convocata alle 16. La commissione deve ancora esprimersi su una serie di emendamenti parlamentari al testo depositato dal governo Musumeci, che sblocca 800 milioni in bilancio.