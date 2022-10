Artigianato, Opta Palermo incontra gli studenti di Partinico

L'iniziativa dell'Organismo paritetico territoriale dell'artigianato

2' DI LETTURA

PALERMO – Studenti ed educazione alla sicurezza: è il tema degli incontri promossi dall’Opta Palermo, organismo paritetico territoriale dell’Artigianato, costituito dalle associazioni datoriali Confartigianato, Cna, Casartigiani, Claai e dalle associazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil. Si parte domani, venerdì 28 ottobre, alle ore 8,30, con gli studenti degli Istituti Orso Mario Corbino e Danilo Dolci di Partinico. Occasione nella quale l’Opta Palermo, con i suoi componenti Marco Caruso, Bernardo Canzoneri, Laura Di Martino, Pietro Paladino, Antonio Nobile, Mario Albanese e Francesco Mandalà, lancerà il suo progetto di sensibilizzazione e promozione della cultura della salute e sicurezza, che coinvolgerà gli studenti del 4° e 5° anno degli Istituti scolastici in città e in provincia.

“La scuola, in quanto centro di educazione e formazione, rappresenta il luogo da cui partire per costruire e sviluppare una buona cultura della sicurezza. Riuscire a trasmetterla, permette di far crescere future generazioni di lavoratori e imprenditori con una consapevolezza diversa non solo dei rischi presenti nei luoghi di lavoro ma anche delle azioni, dei comportamenti e delle buone abitudini da seguire per prevenire infortuni e incidenti, a volte mortali”, dichiarano Marco Caruso e Bernardo Canzoneri, coordinatori dell’Opta Palermo.

“Il progetto – spiegano Caruso e Canzoneri – frutto della partecipazione attiva di tutti i componenti dell’organismo paritetico, avrà inizio durante la settimana europea della salute e sicurezza sul lavoro, dal 24 al 30 ottobre, e proseguirà a novembre e probabilmente anche nel mese di dicembre (in considerazione delle richieste di adesione al progetto arrivate dagli istituti scolastici). Al momento, abbiamo programmato incontri con circa 250 studenti che avranno modo non solo di riflettere sugli aspetti normativi dettati dal testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro 81/08, ma di essere parte attiva nelle simulazioni delle tecniche di primo soccorso e tecniche di rianimazione”. Doneremo alle scuole i ‘nuovi quaderni di sicurezza, nei luoghi di lavoro’ realizzati dall’Opra Sicilia e un kit di primo soccorso” .

“Comportamenti irresponsabili e superficiali rappresentano un’altissima percentuale di incidenti e infortuni – aggiungono Laura Di Martino, Pietro Paladino, Antonio Nobile, Mario Albanese e Francesco Mandalà – Tra gli obiettivi condivisi di questo organismo non rientrano solo le attività di promozione e sensibilizzazione sulle tematiche della salute e sicurezza ma anche l’assistenza gratuita a tutte le imprese e ai lavoratori del comparto artigiano, tramite la figura dell’Rlst, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, che opera su tutto il territorio palermitano e che offre consulenza specifica alle aziende del settore che risultano iscritte all’Ebas Sicilia, l’ente bilaterale artigianato siciliano”.