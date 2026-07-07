 Asp Palermo, un punto unico per le prestazioni sanitarie nei Paesi Ue
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Il nuovo servizio nei locali dell'Aiuto Materno
SANITA'
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PALERMO – In attuazione della direttiva europea sulla mobilità sanitaria e delle disposizioni emanate dall’assessorato regionale della Salute, l’Asp di Palermo ha istituito il Punto Unico di ricezione e valutazione delle richieste di autorizzazione preventiva e di rimborso delle prestazioni sanitarie erogate in ambito Ue.

Il nuovo servizio ha sede al Distretto sanitario 42 di Palermo, nei locali della direzione del Presidio Aiuto Materno. Rappresenterà il riferimento unico per la ricezione, l’istruttoria e la valutazione delle istanze presentate dagli utenti, garantendo procedure uniformi e tempi di risposta più rapidi.

“Con l’istituzione del Punto Unico – sottolinea il direttore generale dell’Asp di Palermo, Alberto Firenze – rendiamo più semplice e accessibile un servizio che interessa i cittadini che, per motivi sanitari, scelgono o hanno necessità di usufruire di prestazioni in un altro Paese dell’Unione Europea. L’obiettivo è garantire procedure chiare, uniformità di valutazione e un supporto qualificato durante tutto l’iter amministrativo, nel pieno rispetto della normativa nazionale ed europea”.

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