Assoutenti: ad agosto aumentano i tempi di percorrenza dei treni

La denuncia dell'associazione

ROMA – Oggi in Italia sono attivi oltre 1.200 cantieri ferroviari: 700 per nuove opere e 500 per manutenzioni straordinarie, con oltre 12 miliardi già investiti nell’ambito del Pnrr. Ma questi lavori, destinati a durare fino a tre anni, stanno aumentando sensibilmente i tempi di percorrenza dei treni regionali, intercity e frecce, al punto che ad agosto per viaggiare da Roma a Milano ci vorranno in media 100 minuti in più.

Lo afferma Assoutenti, commentando i disagi cui andranno incontro nelle prossime settimane cittadini e turisti che si sposteranno in treno lungo la penisola. “Proprio per far fronte ai disservizi a danno dei viaggiatori abbiamo chiesto l’attivazione di un fondo nazionale di indennizzo per compensare questi enormi disagi. – spiega il presidente Gabriele Melluso -. Sul tema c’è già stato un primo confronto con Trenitalia nel corso dell’ultimo incontro con le associazioni dei consumatori. Tuttavia spetta al Mef autorizzare un fondo dedicato ai disagi ferroviari, e per questo chiediamo un’azione politica chiara: usare fondi residui non spesi, ad esempio ex-Covid, sia da parte dello Stato che delle Regioni. La Liguria, ad esempio, al pari di altre regioni, ha dei fondi Covid giacenti per diversi milioni di euro che potrebbero essere utilmente impiegati per il fondo di indennizzo ai passeggeri. Proponiamo un tavolo tecnico tra Mef, Mit, Regioni e FS per renderlo operativo. È il momento di smettere di trattare i viaggiatori come un effetto collaterale del processo: il disagio va governato e indennizzato”, conclude Melluso.