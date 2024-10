Lavoro all’Inps, 1069 posti: tutte le disponibilità in Sicilia

Tempo fino al 4 novembre per inviare la propria candidatura

PER I MEDICI

PALERMO- L‘Inps ha indetto il bando per il concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di millesessantanove medici professionisti di prima fascia. Le assunzioni riguarderanno tutte le regioni italiane e in particolare le città di Roma, Napoli e Milano.

Vi sarà possibilità di inviare la propria candidatura da oggi fino al 4 novembre 2024 allo scoccare della mezzanotte del giorno successivo.

1069 assunzioni per medici professionisti: i requisiti

Oltre i requisiti basilari, l’INPS richiede ai partecipanti al concorso:

il diploma di laurea in medicina e chirurgia presso Università o istituti d’istruzione universitaria equiparabili;

presso Università o istituti d’istruzione universitaria equiparabili; il diploma di specializzazione universitario o la corrente iscrizione 2023/2024 al penultimo o ultimo anno del corso di formazione specialistica nelle seguenti aree mediche: Medicina legale, Medicina del lavoro, Anatomia patologica, Igiene e medicina preventiva, Neuropsichiatria infantile, Pediatria, Oftalmogia, Otorinolaringoiatria, Psichiatria, Neurologia, Medicina Interna, Oncologia, Cardiologia, Ginecologia;

o la corrente iscrizione 2023/2024 al penultimo o ultimo anno del corso di formazione specialistica nelle seguenti aree mediche: Medicina legale, Medicina del lavoro, Anatomia patologica, Igiene e medicina preventiva, Neuropsichiatria infantile, Pediatria, Oftalmogia, Otorinolaringoiatria, Psichiatria, Neurologia, Medicina Interna, Oncologia, Cardiologia, Ginecologia; iscrizione all’albo dell’Ordine professionale dei medici chirurghi.

Assunzioni INPS: i posti disponibili in Sicilia

L’Istituto Nazionale per la Providenza Sociale ha stanziato ben centodue posti di lavoro come medici professionisti nell’intera regione Sicilia, più che in qualsiasi altra regione, escludendo le assunzioni previste nelle singole città sopracitate.

