Ast, revocato lo sciopero del 18 marzo. Schifani: “Scelta saggia”

I sindacati: "Apprezziamo l'apertura nei riguardi delle forze sociali"

PALERMO – L’Assessorato Regionale all’Economia, tramite una nota, ha reso noto che per la giornata del 20 marzo 2024 è stata convocata l’Assemblea del Socio per l‘approvazione dei bilanci 2021/2022 di AST SPA. Per tale motivo le sigle sindacali hanno deciso di revocare lo sciopero del prossimo 18 marzo.

“Apprezziamo l’apertura al confronto nei riguardi delle forze sociali, dichiarata dall’assessore Falcone – si legge in una nota diffusa da Faisa Cisal -, come noto non abbiamo motivo alcuno di dubitare che l’assessore Aricò, possa fare altrettanto nei confronti dei sindacati di categoria, per affrontare specificatamente la discussione sul redigendo Piano Industriale della Partecipata Regionale, ormai, in dirittura di arrivo. Faisa Cisal, come e ovvio che sia, ha a cuore le sorti della storica Società Regionale di trasporto in Sicilia e con essa il destino dei lavoratori dipendenti, ai somministrati che da tantissimo tempo lavorano in missione presso Ast Spa, contribuendo a sopperire all’atavica carenza di operatori di esercizio e operatori di manutenzione, causata da blocco delle assunzioni, nonché, per il futuro dei lavoratori che da oltre venti anni, prestano la propria attività lavorativa presso Ast Sitemi”.

Schifani e Falcone: “Grazie ai sindacati, ora il piano industriale”

“Scongiurato lo sciopero generale e il disagio che avrebbe comportato per la mobilità locale, confermo che il governo regionale sta mettendo in atto tutte le azioni necessarie per superare le criticità che interessano la società Ast mantenendo fede agli impegni assunti. L’adozione del nuovo piano industriale dell’Ast si muove in questa direzione, all’interno di un processo di salvataggio e risanamento della società di trasporto pubblico locale, a garanzia dei lavoratori come anche dell’utenza pendolare, scolastica e lavorativa». Lo dice il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, sulla revoca dello sciopero generale del trasporto pubblico locale in Sicilia previsto per il 18 marzo.

“Rivolgiamo il nostro apprezzamento alle rappresentanze sindacali degli autoferrotranvieri che ci hanno comunicato di aver revocato lo sciopero generale del trasporto pubblico locale in programma per il prossimo 18 marzo – aggiunge l’assessore regionale all’Economia Marco Falcone, a seguito della comunicazione della segreteria regionale Faisa-Cisal – una scelta saggia e costruttiva. Come da impegno assunto nel corso delle trattative svolte dal governo Schifani, il 20 marzo si terrà l’assemblea dei soci di Ast per l’approvazione dei bilanci 2020 e 2021. Una volta compiuto il passaggio – ha concluso Falcone – potremo poi passare all’adozione del nuovo piano industriale della società di trasporto pubblico, altro tassello del percorso di salvataggio e risanamento di Ast da noi avviato. Manteniamo con i sindacati un’interlocuzione costante e franca, nell’esclusivo interesse dei cittadini siciliani e dei lavoratori”.