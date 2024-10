L’auto finisce nella scarpata: perde la vita un 24enne

Gravemente ferito il coetaneo che era a bordo

Un ragazzo di 24 anni ha perso la vita questa mattina all’alba dopo essere uscito di strada e precipitato in una scarpata verso le 5.30 a Lioni in provincia di Avellino.

A bordo della Fiat Punto c’era un altro ragazzo di 24 anni, quando la macchina è finita senza controllo all’altezza di Contrada Cerrete di Lioni. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi e vigili del fuoco.

I due giovani sono stati trasportati dal 118 all’ospedale Criscuoli dove per uno di loro non c’è stato nulla da fare. Sono in corso indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.