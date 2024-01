Auto sfonda il parapetto e finisce in acqua nel lago di Como: due morti

I vigili del fuoco hanno recuperato i cadaveri

Un uomo e una donna sono morti dopo essere caduto con l’auto nel lago di Como. Le vittima, di 38 anni lui e 45 lei, erano a bordo di un’auto e sono finiti all’interno del lago nella serata di ieri, sabato 6 gennaio. I sommozzatori hanno lavorato tutta la notte per recuperare i corpi delle vittime.

La dinamica dell’incidente è ancora da ricostruire. L’allarme è stato dato poco prima delle 23 di sabato da alcuni testimoni che hanno visto la macchina sfondare il parapetto e finire in acqua. La vettura è caduta nel lago nel tratto in fondo a viale Geno. In quel punto, già a poca distanza dalla riva è molto profondo e la vettura sarebbe sul fondo.

Sono intervenuti i vigili del fuoco, arrivati anche con il gommone. Allertati i sommozzatori dei pompieri, che hanno lavorato ore per individuare, raggiungere e recuperare l’uomo e la donna che erano sull’auto. Gli agenti della polizia di Stato stanno cercando di ricostruire cosa è accaduto.