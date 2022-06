Auto chiusa con neonata dentro, il salvataggio miracoloso

La madre stava caricando il bagagliaio quando si è attivata la chiusura automatica con le chiavi erano all'interno

Aveva appena sistemato la propria bambina, di poco più di due mesi, nel seggiolino e si preparava a caricare il bagagliaio quando, improvvisamente, nell’auto si è attivata la chiusura automatica e la chiavi erano rimaste all’interno. La donna, una 39enne di Giussano, in provincia di Monza e Brianza, ha iniziato a gridare chiedendo aiuto ai passanti anche perché le temperature erano alte e la bambina rischiava la vita.

Fortunatamente in piazza Attilio Lombardi stava passando un carabiniere fuori servizio che senza esitare ha rotto il finestrino posteriore dal lato opposto a quello del seggiolino, aprendo così l’auto e salvando la neonata.

Sul posto sono arrivati i militari della stazione di Carate Brianza e i soccorsi sanitari del 118, che hanno visitato a scopo precauzionale la bambina: per lei non è stato necessario il trasporto in ospedale, che è servito invece per il carabiniere che si è ferito la mano destra con alcune schegge di vetro. L’uomo, medicato, è stato dimesso in serata con una prognosi di dieci giorni.