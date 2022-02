Autotrasportatori, Italexit: “Il governo non stia a guardare”

La nota del movimento di Gianluigi Paragone.

CATANIA – “Non è più sostenibile il fragoroso silenzio con cui il governo accompagna l’aumento spasmodico del prezzo del carburante alla pompa”. Ketty Basile, coordinatrice catanese del movimento Italexit di Gianluigi Paragone, scende in campo a favore delle proteste degli autotrasportatori.

“L’attività economica – spiega – passa per gran parte attraverso il trasporto su gomma e l’impennata del prezzo del carburante, frutto di scelte scellerate politiche poco lungimiranti e lontani dalla realtà delle piccole medie imprese, colpisce tante categorie di lavoratori e famiglie”.

Aggiunge Basile: “Italexit non può stare a guardare , è venuto il momento di denunciare l’ulteriore cappio , che si sta sempre più stringendo intorno al collo di piccolissime, piccole e medio imprese che per decenni sono stati e sono colonna portante dell’economia italiana, e che oggi si vogliono seppellire sotto i colpi dell’aumento dei prezzi delle materie prime, gasolio e benzina per primi”.

Conclude Basile: “Italexit dice no a un altro ulteriore disastro umanitario a cui si rischia di andare incontro ed è pronta a sostenere tutte le iniziative di lotta democratica volte ad arginare la deriva che si prospetta”