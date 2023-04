Avviso 22, giovedì tirocinanti in protesta davanti all’assessorato

Manifestazione in programma a Palermo

PALERMO – Protesta dei tirocinanti dell’Avviso 22 a Palermo. Domani, giovedì 27 aprile, sit-in in via Trinacria, davanti alla sede dell’assessorato regionale al Lavoro. Dalle 9 alle 13 i manifestanti torneranno a chiedere le spettanze dovute dalla Regione. Con loro anche il sindacato Nidil Cgil.

“Noi, invisibili…”

“Siamo gli invisibili dell’Avviso 22 – dice il portavoce regionale dei tirocinanti dell’Avviso 22, Oreste Lauria (nella foto) -. Trattati come i figli di nessuno, i pagamenti sono stati interrotti da dicembre 2022, violati i diritti costituzionali. I tirocinanti vogliono chiarimenti in merito per i loro pagamenti non erogati, sono 300 per circa 189 pratiche ferme senza alcuna soluzione”. Lauria poi aggiunge: “Siamo stati sempre inascoltati dalle istituzioni e dalla politica regionale, adesso è venuto il momento di far sentire la nostra voce tutti quanti insieme”.