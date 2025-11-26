Palmioli, l’avvocato della famiglia che vive nel bosco rimette il mandato

"Troppe pressanti ingerenze esterne. incrinato il rapporto professionale"

PESCARA – L’avvocato della famiglia anglo australiana che vive nel bosco a Palmioli, Giovanni Angelucci, ha deciso di rimettere il suo mandato per “troppe pressanti ingerenze esterne”. Lo riporta l’agenzia Ansa che cita un comunicato del legale.

“Purtroppo – scrive in una nota -, ieri sera dopo attenta riflessione ho deciso, non senza difficoltà, di rinunciare al mandato difensivo a suo tempo conferitomi dai coniugi Nathan Trevallion e Catherine Birmingham. Mi sono visto costretto ad una simile scelta estrema, che è l’ultima che un professionista serio vorrebbe adottare, dal momento che negli ultimi giorni i miei assistiti hanno ricevuto troppe pressanti ingerenze esterne che hanno incrinato la fiducia posta alla base del rapporto professionale che lega avvocato e cliente”.