Una causa che potrebbe costituire un precedente giuridico importante

RAVENNA – Badante no vax morì di Covid, la famiglia chiede i danni al datore di lavoro. La notizia è stata diffusa dal Resto del Carlino e rischia di aprire un precedente legale che farà discutere. I fatti risalgono al 2021. Un badante di 68 anni di origine romena assisteva un anziano che, secondo i familiari del lavoratore si ammalò e guarì dal Covid ma avrebbe contagiato il badante che non era vaccinato e morì a causa del coronavirus. Adesso la famiglia chiede un risarcimento di un milione e 300mila euro al datore di lavoro.

Ora le parti si affronteranno in un’aula di tribunale, davanti al giudice del Lavoro Dario Bernardi. Una causa che, qualora dovesse vedere riconosciuto il diritto al risarcimento per i familiari del lavoratore defunto, potrebbe costituire un precedente giuridico in base al quale altri familiari di deceduti potrebbero fare causa a persone ritenute causa del contagio. La difesa del datore di lavoro del badante deceduto però sostiene che la versione dei fatti è diversa da quanto riportato in giudizio. La parola adesso passa al giudice.