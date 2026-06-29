Rintracciato il conducente che avrebbe ammesso le sue responsabilità

Un bambino di 11 anni è ricoverato in condizioni gravissime dopo essere stato investito da un’auto. Secondo quanto emerso, la vettura si è allontanata senza fermarsi a prestare soccorso. L’incidente è avvenuto nella tarda serata di sabato 27 giugno a Sant’Egidio del Monte Albino, in provincia di Salerno.

Il piccolo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Santobono di Napoli, dove è ricoverato in pericolo di vita.

Salerno, bambino investito da una Volkswagen Golf

Secondo quanto ricostruito, il bambino stava attraversando la strada insieme a un adulto quando è stato travolto da una Volkswagen Golf che procedeva a velocità sostenuta. Dopo l’impatto il conducente avrebbe proseguito la marcia senza fermarsi.

Le indagini dei carabinieri

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore, che hanno immediatamente avviato gli accertamenti.

Decisive per le indagini si sono rivelate le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza presenti nella zona, che hanno consentito agli investigatori di ricostruire la dinamica dell’investimento e identificare il veicolo coinvolto.

Individuato il presunto conducente

Secondo quanto riporta “SalernoToday”, nel corso della serata l’auto è stata rintracciata ad Angri. Il veicolo sarebbe intestato a un uomo di 32 anni residente nel comune salernitano.

L’uomo avrebbe ammesso di essere stato alla guida della Volkswagen Golf al momento dell’incidente. Gli investigatori stanno ora effettuando ulteriori verifiche per accertare se il conducente fosse eventualmente sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti quando si è verificato l’investimento.

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