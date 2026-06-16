“Il bando SRD01 che prevede l’aiuto per gli investimenti in agricoltura è un ottimo strumento”. Lo sostiene Coldiretti Sicilia.
“Basta con le polemiche, adesso serve andare avanti alla fine di evitare proroghe e procedere alla definizione delle istruttorie che le aziende agricole aspettano per poi pagare i beneficiari”.
Coldiretti Sicilia sul bando che divide il mondo agricolo
Coldiretti Sicilia evidenzia quanto il settore abbia “bisogno di risposte concrete prendendo atto della posizione dello stesso Assessore regionale dell’Agricoltura che ha affrontato le principali criticità”.
“Restano sempre necessarie più misure e più risorse per il comparto agricolo e per sostenere le aziende, per esempio quelle comparto vinicolo, che vivono una fase così delicata”.
“Ci auguriamo – conclude Coldiretti Sicilia – che il Governo regionale e l’Assemblea regionale Siciliana possano individuare delle risposte più efficaci per i produttori”.