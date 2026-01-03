 Siracusa, incendio in un bar: vigili del fuoco in azione
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Bar in fiamme a Siracusa: in azione i vigili del fuoco

A dicembre altri due casi in locali diversi
LE INDAGINI
di
1 min di lettura

SIRACUSA – Incendio ieri notte in un bar in viale Zecchino, zona nord di Siracusa. Le fiamme sono scoppiate all’interno del locale. Sono stati i residenti a lanciare l’allarme avvertendo il forte odore di fumo.

I soccorsi

I vigili del fuoco hanno domato il rogo e messo in sicurezza l’esercizio commerciale. Indaga la polizia che non esclude alcuna ipotesi anche se dai primi accertamenti una possibile causa potrebbe essere un corto circuito. Lo scorso dicembre due attentati hanno colpito altrettanti bar in città.

Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI