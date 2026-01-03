Bar in fiamme a Siracusa: in azione i vigili del fuoco

A dicembre altri due casi in locali diversi

SIRACUSA – Incendio ieri notte in un bar in viale Zecchino, zona nord di Siracusa. Le fiamme sono scoppiate all’interno del locale. Sono stati i residenti a lanciare l’allarme avvertendo il forte odore di fumo.

I soccorsi

I vigili del fuoco hanno domato il rogo e messo in sicurezza l’esercizio commerciale. Indaga la polizia che non esclude alcuna ipotesi anche se dai primi accertamenti una possibile causa potrebbe essere un corto circuito. Lo scorso dicembre due attentati hanno colpito altrettanti bar in città.