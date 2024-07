Barbagallo (Pd): “Approvata la stabilizzazione precari nei comuni etnei”

Il voto alla Camera

CATANIA – “È stato approvato oggi alla Camera, con 238 voti favorevoli, in seno al dl Infrastrutture, l’odg a mia firma per estendere anche ai precari del sisma 2018 che ha colpito 9 comuni dei paesi etnei, le stesse procedure di stabilizzazione già utilizzate in occasioni di eventi calamitosi simili come il terremoto del centro Italia del 2016, dell’Emilia 2012, de L’Aquila 2009 e del Molise 2002”.

Lo dichiara il segretario regionale del PD Sicilia e deputato nazionale dem annunciando l’approvazione alla Camera di un Ordine del giorno con cui si impegna il governo a garantire l’applicazione della norma anche per il territorio etneo.

“Saremo vigili affinché il Governo – aggiunge – attui tutti i passaggi necessari nell’interesse dei lavoratori da stabilizzare ma anche delle amministrazioni locali – conclude – penalizzate dall’evento calamitoso al fine di migliorare la rete infrastrutturale sui territori”.