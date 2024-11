Bartolini assume, ecco le posizioni aperte e i requisiti richiesti

Le figure ricercate dall'azienda

ROMA – Bartolini, leader italiano nel settore dei corrieri espresso e della logistica, continua a crescere e a espandersi e offre nuove opportunità di lavoro e assunzioni in diverse aree professionali.

L’azienda sta cercando candidati qualificati per ricoprire diverse posizioni lavorative. Bartolini ricerca: autisti, addetti al magazzino, impiegati amministrativi e operatori del Call Center. A

Requisiti e Profili ricercati da Bartolini

Per lavorare come autista, è necessario possedere una patente di guida appropriata (solitamente C, CQC o CE), avere esperienza nella guida di veicoli commerciali e possedere una buona conoscenza del territorio di lavoro.

Gli orari di lavoro variano a seconda della posizione e delle esigenze aziendali. Gli autisti e gli addetti al magazzino lavorano solitamente in turni prestabiliti, mentre gli impiegati amministrativi e del call center possono avere orari di lavoro più regolari.

Per gli operatori call center le competenze richieste includono un buon livello di conoscenza del pacchetto Office, ottime capacità comunicative, attitudine al problem solving e al lavoro in team, nonché una buona conoscenza della lingua inglese.

Attualmente, i profili ricercati sono per le sedi di: Bologna, Firenze, Ancona, Brescia, Milano, Belluno, ma giornalmente Bartolini aggiorna il proprio sito con le altre posizioni disponibili.

